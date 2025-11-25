День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:48

В Европе занервничали из-за неочевидного последствия мирного плана Трампа

Politico: ЕС опасается срыва кредита Украине за счет РФ из-за мирного плана США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
В Евросоюзе нарастают опасения, что план предоставления Киеву кредита за счет замороженных российских активов может быть сорван из-за американской мирной инициативы по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники. По информации издания, изначально противоречия вокруг так называемого «репарационного кредита» в 140 миллиардов евро усилились после возражений Бельгии.

Некоторые дипломаты ЕС опасаются, что вся идея репарационного кредита Украине с использованием замороженных активов рухнет, если в окончательном проекте мирного соглашения будет содержаться ссылка на использование тех же средств, — говорится в материале.

Согласно публикации, Брюссель отказался в одиночку нести ответственность за трату российских активов, что заморозило всю инициативу с кредитом. Хотя некоторые дипломаты рассчитывают, что давление президента США Дональда Трампа сможет изменить позицию скептически настроенных стран, другие опасаются, что любое упоминание этих активов в будущем мирном плане США окончательно похоронит идею.

Ранее стало известно, что из последней версии плана США по урегулированию украинского конфликта исчез один из пунктов. Речь идет о предложении направить замороженные активы России на восстановление Украины.

