Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 декабря 2025 года

Какой сегодня день? 20 декабря наслаждаются сангрией, поздравляют с днем рождения трудовую книжку, встраивают в свою жизнь банки, читают стихотворения поэта Игоря Северянина. А еще сегодня можно посмотреть фильмы «Мальчишник в Вегасе» или «Весна, лето, осень, зима... и снова весна». Поклонники немого кино смотрят 20 декабря фильмы режиссера Чарли Чаплина, а любители книг открывают сегодня любимые романы писателя Джона Стейнбека.

Памятные даты и исторические события 20 декабря

Какой сегодня день в России? 20 декабря у нас отмечают День риелтора. Напомним, кто это: это специалист, который помогает купить, продать или арендовать недвижимость, сопровождая сделку от поиска объекта до оформления. Кроме технических вопросов, риелтору важно уметь общаться с клиентами, быть тактичным и находчивым, чтобы решать любые задачи. Профессия появилась в нашей стране в 1990-е, а сегодня через риелторов проходит примерно треть всех операций с жильем. Поздравьте сегодня своих знакомых агентов по недвижимости!

20 декабря по решению ООН во всем мире проходит Международный день солидарности людей. Эта дата — повод напомнить государствам об их обещаниях, данных в рамках глобальных соглашений, и призыв к новым действиям по борьбе с бедностью. Под солидарностью понимается единство, взаимная поддержка и общая ответственность ради достижения важных целей. С момента своего основания ООН видит в солидарности ключевой принцип, направленный на помощь угнетенным и обездоленным. Организация объединяет народы для защиты мира, прав человека и развития, решая сложные экономические и гуманитарные задачи через международное сотрудничество.

20 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

Какие праздники отмечают 20 декабря еще? Сегодня День баночной тусовки — это скорее веселый повод, чем официальный праздник. Идея зародилась в интернете и быстро распространилась, обрастая разными версиями. Главное — это отличный предлог устроить вечеринку или просто собраться с друзьями.

Что же это такое? Все вращается вокруг банок! Можно налить напитки в оригинальные банки, поиграть в футбол консервной банкой или подать закуски в маленьких баночках. Включайте фантазию — любая идея, связанная с этим предметом, подойдет для создания праздничного и задорного настроения.

Еще один необычный праздник сегодня — День сангрии — испанского освежающего напитка. Точное происхождение праздника неизвестно: по разным версиям, его придумали в 2013 году в Барселоне для привлечения туристов, мадридские студенты, чтобы отдать дань своей культуре, или организация по продвижению испанских вин. Как бы то ни было, идея быстро прижилась и с каждым годом набирает популярность.

Классическая сангрия — это ароматный микс красного вина, свежих фруктов и специй, который особенно хорош в летнюю жару. В разных регионах Испании есть свои секретные рецепты этого напитка, делающие его вкус уникальным. Что ж, вы знаете, как отмечать этот праздник 20 декабря. Но помните, что праздновать нужно в меру!

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня день в мире религии? В 20-й декабрьский день верующие вспоминают святого Амвросия.

Именины и дни ангела сегодня

Поздравляем сегодня только мужчин с именинами. Дни ангела 20 декабря у Антона, Василия, Григория, Ивана, Михаила, Павла, Петра, Сергея и других обладателей славных имен. Дамы сегодня пока просто присоединяются к торжеству!

Этот день в истории: что произошло 20 декабря

Какие праздники отмечают 20 декабря Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

20 декабря 1938 года в СССР появились всем известные трудовые книжки. Их введение утвердило постановление правительства, и уже с января 1939 года каждый работник был обязан иметь такой документ. Интересно, что окончательный вид советской трудовой, как считается, был позаимствован в Германии, где подобные «аусвайсы» ввели на четыре года раньше.

Однако советский подход оказался более изобретательным. Если у немцев книжка просто привязывала работника к месту, то в СССР в нее стали обязательно вносить причину увольнения. Так этот документ стал ключевым: без него нельзя было ни устроиться на новую работу, ни покинуть старую.

Уже 17 лет жители Северной столицы пользуются станцией метро «Волковская». Она расположена на Фрунзенско-Приморской линии, находится между станциями «Обводный канал» и «Бухарестская». Открытие «Волковской» состоялось 20 декабря 2008 года в составе первой очереди Фрунзенского радиуса, и до декабря 2012 года она служила конечной точкой линии в южном направлении.

Свое название станция получила благодаря соседству с Волковским проспектом, рекой Волковкой, одноименным округом, кладбищем и железнодорожной станцией.

Кто умер и родился 20 декабря

Какой сегодня день? 20 декабря 1903 года в смоленской деревне Шахматово родилась Анна Гагарина — будущая мама первого космонавта планеты. В 1923 году она вышла замуж за плотника Алексея, и их семья обосновалась в селе Клушино. Анна подарила мужу четверых детей: Валентина, Зою, Юрия и Бориса. Чтобы поднять и прокормить их, она не покладая рук трудилась в поле, ухаживала за животными, ткала и шила, став настоящим примером трудолюбия и стойкости.

Ким Ки Дук, знаменитый южнокорейский кинорежиссер, родился в этот день 1960 года. Он подарил миру такие культовые фильмы, как «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Пустой дом» и «Адрес неизвестен». Его глубокие и визуально сильные работы получили признание на международных кинофестивалях. Творческий путь режиссера был прерван в 2020 году, когда он скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Что случилось сегодня, 20 декабря Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свой юбилей, 55 лет, сегодня празднует Тодд Филлипс — один из самых узнаваемых режиссеров и продюсеров Голливуда. Он подарил зрителям настоящие хиты — от безумного «Мальчишника в Вегасе» и сатирического «Бората» до мрачного и оскароносного «Джокера» с блестящей игрой Хоакина Феникса. Его фильмы всегда на грани — то взрывают комедийные шаблоны, то погружают в глубину драмы.

В этот день 1917 года погиб известный американо-британский комик Эрик Кэмпбелл. Его слава пришла благодаря ролям в короткометражных фильмах актера и кинорежиссера Чарли Чаплина. С 1916 года Кэмпбелл стал незаменимым «гигантом» — высоким и грозным антагонистом героя Чаплина. Их сотрудничество было ярким, но недолгим. Гибель актера в автокатастрофе глубоко потрясла Чаплина.

20 декабря 1941 года не стало известного русского поэта Серебряного века Игоря Северянина (настоящее имя — Игорь Лотарев). Он не только создавал стихи, но и переводил произведения с эстонского и французского языков. Северянин стал одним из главных представителей русского футуризма. Он основал и возглавил литературное направление эгофутуристов, оставив яркий след в истории поэзии.

Джон Стейнбек, один из главных голосов американской литературы, покинул этот мир 20 декабря 1968 года. Его литературный путь увенчался Нобелевской премией в 1962 году. Писатель подарил нам бессмертные романы, такие как «Гроздья гнева» и «О мышах и людях», в которых с неподдельной симпатией и юмором изобразил жизнь простых тружеников. Его истории о фермерах и мечтателях, полные драмы и человечности, по-прежнему находят отклик в сердцах читателей.