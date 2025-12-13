Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Пряно-чесночное настроение: рецепт намазки на бутерброды из сала

Пряно-чесночное настроение: рецепт намазки на бутерброды из сала Пряно-чесночное настроение: рецепт намазки на бутерброды из сала Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовим вкусную намазку на хлеб вместе с NEWS.ru. Нарежьте 400 граммов свежего сала с мясной прожилкой небольшими кубиками. Обжарьте до золотистого цвета, затем добавьте 2 мелко нарезанные луковицы и 3 зубчика чеснока. Готовьте до мягкости лука.

Прокрутите ваш фарш через мясорубку повторно или взбейте блендером до идеально гладкой, паштетной консистенции. Смешайте с этой нежной основой чайную ложечку сладкой паприки для бархатного цвета, половинку чайной ложки ароматного кориандра, щепотку черного перца и соль по вашему вкусу. А для финального штриха и воздушной текстуры можно вмешать столовую ложку мягкого сливочного масла — оно сделает начинку просто тающей.

Переложите намазку из сала в стеклянную банку, утрамбуйте и закройте. Дайте настояться в холодильнике сутки. Вкус поразит вас бархатистой текстурой и глубоким ароматом копченых специй. Можно приготовить классную закуску на стол на основе черного хлеба.

Приготовьте и не пожалеете! Закуска со стола улетит быстрее, чем взорвутся хлопушки! Поклонники сала должны по достоинству оценить этот рецепт!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт тарталеток с грушей и сыром.

