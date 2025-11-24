Стало известно, какой пункт убрали из плана США по миру на Украине

Стало известно, какой пункт убрали из плана США по миру на Украине Bloomberg: из плана США по Украине убрали пункт о замороженных активах России

Из последней версии плана США по урегулированию украинского конфликта исчез один из пунктов, пишет Bloomberg со ссылкой на информированных европейских чиновников. Речь идет о предложении направить замороженные активы России на восстановление Украины.

Согласно данным агентства, из документа убрали положение о выделении около $100 млрд. Европейские официальные лица восприняли это изменение с оптимизмом, поскольку изначальное предложение означало, что США получат половину всей прибыли от этих средств, говорится в статье.

На фоне этих изменений и Украина, и США заявили о разработке «обновленных и усовершенствованных рамок мирного урегулирования». В результате внесенных правок план Соединенных Штатов сократился с 28 до 19 пунктов. Оставшаяся часть была изменена.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.