Специальная военная операция России на Украине оказалась серьезным испытанием для Европейского союза, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Журналисты отметили, что громкие и напыщенные заявления европейских лидеров не принесли ожидаемого эффекта.

В статье говорится, что изначально у Евросоюза был только один сценарий — победа Киева. Другие варианты развития событий даже не рассматривались. Однако ситуация сложилась не в пользу Украины, что заставляет Европу пересматривать свою позицию.

Европейцы же, однако, препираются с реальностью. То, что действительность не повинуется их представлениям о порядке, — это горькая пилюля, которую еще предстоит проглотить, — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой антироссийского курса Евросоюза. По его словам, Брюссель готов зайти слишком далеко в своей политике, рискуя переступить опасную черту. Основной причиной он назвал «ненависть к России», которая, как считает политик, доминирует в решениях ЕС. Глава словацкого правительства заявил, что действия Евросоюза ведут его к краю пропасти.