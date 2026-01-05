Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 23:23

Российскую спецоперацию назвали серьезным испытанием для Евросоюза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Специальная военная операция России на Украине оказалась серьезным испытанием для Европейского союза, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Журналисты отметили, что громкие и напыщенные заявления европейских лидеров не принесли ожидаемого эффекта.

В статье говорится, что изначально у Евросоюза был только один сценарий — победа Киева. Другие варианты развития событий даже не рассматривались. Однако ситуация сложилась не в пользу Украины, что заставляет Европу пересматривать свою позицию.

Европейцы же, однако, препираются с реальностью. То, что действительность не повинуется их представлениям о порядке, — это горькая пилюля, которую еще предстоит проглотить, — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой антироссийского курса Евросоюза. По его словам, Брюссель готов зайти слишком далеко в своей политике, рискуя переступить опасную черту. Основной причиной он назвал «ненависть к России», которая, как считает политик, доминирует в решениях ЕС. Глава словацкого правительства заявил, что действия Евросоюза ведут его к краю пропасти.

Евросоюз
Россия
Украина
СВО
