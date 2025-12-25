Нежный и сытный «Буланжер» вместо обычной картошки — готовлю во французском стиле, и семья спешит к столу

Это блюдо — образец элегантной французской кухни, где все гениальное просто. Тонкие ломтики картофеля, прослоенные луковыми кольцами, томятся в горячем молоке под фольгой, превращаясь в невероятно нежную, почти кремовую массу с хрустящей золотистой корочкой сверху.

Килограмм картофеля очищаю и нарезаю максимально тонкими равномерными ломтиками. Две луковицы нарезаю тонкими кольцами. Смазываю форму для запекания частью сливочного масла. Выкладываю на дно слой картофельных ломтиков, слегка перекрывая друг друга. Посыпаю солью и черным перцем. Затем выкладываю слой луковых колец. Повторяю слои, пока не закончатся ингредиенты, заканчивая слоем картофеля. Сверху равномерно распределяю оставшиеся кусочки сливочного масла (всего 60 г). Аккуратно, чтобы не размыть слои, заливаю картофель горячим молоком (400 мл) — оно должно доходить примерно до середины высоты. Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 40 минут. Затем снимаю фольгу, убавляю температуру до 180 °C и запекаю еще 40 минут, пока верхний слой не покроется золотисто-коричневой хрустящей корочкой, а молоко полностью не впитается. Подаю горячим, посыпав свежей зеленью.

