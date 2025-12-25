Новый год — 2026
Голландский Dutch Baby — готовлю воздушный и высокий блин из духовки за 15 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это не просто блин, а настоящее кулинарное шоу в одной сковороде. Жидкое тесто, вылитое в раскаленное масло, в духовке начинает бурно подниматься, образуя гигантский воздушный кратер с высокими хрустящими бортами и нежнейшей текстурой внутри, похожей на суфле.

Устанавливаю решетку в центр духовки и ставлю на нее пустую чугунную сковороду или форму с огнеупорными ручками. Разогреваю духовку до 230 °C. Пока она греется, в чаше блендера или миске миксера смешиваю три яйца, 125 мл молока, 70 г муки, одну столовую ложку сахара, четверть чайной ложки соли и четверть чайной ложки ванильного экстракта. Взбиваю до получения абсолютно гладкого, однородного теста без комков. Осторожно, используя прихватки, достаю из духовки раскаленную сковороду. Кладу в нее две столовые ложки сливочного масла — оно должно быстро растопиться и покрыть дно. Сразу же вливаю в сковороду подготовленное тесто и быстро возвращаю ее в духовку. Выпекаю блин ровно 15 минут, не открывая дверцу. За это время он сильно поднимется, станет золотистым по краям и пухлым. Вынимаю, даю слегка осесть (он немного опадет — это нормально), посыпаю сахарной пудрой и немедленно подаю, украсив по желанию ягодами или фруктами.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

