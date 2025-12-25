«Снежность» — мой топ к Новому году: готовлю сочную рыбку в йогуртовом соусе

Это блюдо оправдывает свое название «Снежность» на все 100. Натуральный йогурт, в котором тушится рыба, создает нежный, бархатистый, слегка кисловатый соус, бережно обволакивающий кусочки филе и лук. Рыба не пересушивается, а становится исключительно сочной и тающей во рту.

250 г лука нарезаю полукольцами. 500 г рыбного филе (судак, палтус, минтай, горбуша) нарезаю на порционные куски. В сковороде разогреваю оливковое масло (5 мл) и обжариваю лук до мягкости и легкой прозрачности. К луку добавляю кусочки рыбы и обжариваю их на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до легкой румяности. Затем вливаю в сковороду натуральный йогурт без добавок (300 мл), добавляю соль и черный перец по вкусу. Аккуратно перемешиваю, чтобы йогурт покрыл рыбу и лук. Накрываю сковороду крышкой, убавляю огонь до минимума и томлю блюдо 15–20 минут, пока рыба не будет легко разбираться на волокна, а соус немного не загустеет. Подаю горячим, поливая соусом из сковороды, с отварным рисом или картофелем.

