25 декабря 2025 в 06:29

Уплетают даже мясоеды — эти веджибургеры из чечевицы стали моим коронным блюдом: идеально для ПП-ужина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти котлеты доказывают, что полезный ужин может быть невероятно сытным и вкусным. Чечевица, богатая белком, в союзе с морковью, картофелем и луком создает плотную, ароматную и очень питательную основу, которая отлично держит форму и становится идеальной сердцевиной для бургера.

400 г чечевицы промываю и высыпаю в глубокую сковороду или сотейник. Добавляю 1 натертую на крупной терке морковь, 1 мелко нарезанную луковицу и 1–2 картофелины, натертые на крупной терке. Заливаю овощи с чечевицей водой так, чтобы она их слегка покрывала. Довожу до кипения, затем убавляю огонь и варю под крышкой 20–25 минут, пока чечевица и овощи не станут полностью мягкими, а жидкость почти не впитается. Готовую массу разминаю толкушкой для пюре до однородной плотной консистенции. Даю ей немного остыть, затем добавляю 1 яйцо, 1 чайную ложку соли, черный или красный перец по вкусу, мелко порубленную кинзу или петрушку, 1 чайную ложку сушеного укропа и 100 г панировочных сухарей. Все тщательно вымешиваю. Из полученной массы формирую котлеты желаемого размера. Обжариваю их на разогретой сковороде с растительным маслом по 4–5 минут с каждой стороны до румяной, хрустящей корочки.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
еда
рецепты
котлеты
чечевица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
