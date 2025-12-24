Новый год-2026
Готовлю быструю закуску: печень трески и плавленый сыр в нежной лодочке — то, что надо к Новому году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Простая банка печени трески раскрывает весь свой благородный вкус в союзе с нежным плавленым сыром и яичными желтками. Чесночная острота и майонез связывают ингредиенты в бархатистый, насыщенный паштет, который идеально чувствует себя в лодочках из белка.

Восемь яиц отвариваю вкрутую в течение 10 минут, остужаю в холодной воде, очищаю и разрезаю каждое вдоль на две половинки. Аккуратно вынимаю желтки и складываю их в миску. Желтки натираю на мелкой терке вместе с плавленым сыром (100 г). Печень трески (100 г) освобождаю от излишков масла и разминаю вилкой. Соединяю желтки с сыром и печенью, добавляю измельченный зубчик чеснока, соль и черный перец по вкусу. Заправляю майонезом (примерно 2–3 ст. л.) и тщательно перемешиваю до однородной кремообразной массы. Получившимся паштетом с помощью чайной ложки наполняю яичные белки, формируя аккуратную горку. Готовую закуску можно украсить зеленью и дать ей немного охладиться в холодильнике перед подачей.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

