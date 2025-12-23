Новый год-2026
Изящный салат с куриной печенью: все ингредиенты доступные и бюджетные, но вкус — бесподобен

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте изящный, сытный слоеный салат с куриной печенью. Все ингредиенты для него бюджетные и доступные, но вкус просто бесподобен!

Салат получается многогранным и пикантным: нежная печень, кисло-сладкий маринованный лук, острая хрустящая морковь и сливочные яйца создают потрясающую гармонию контрастов.

Вам понадобится: 300 г куриной печени (отварить в подсоленной воде 15–20 минут, остудить и мелко нарезать), 1 крупная луковица (нарезать полукольцами и замариновать на 15 минут в смеси 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотки соли), 200 г готовой моркови по-корейски, 3 вареных яйца (натереть на средней терке), майонез для смазки слоев. Выкладывайте салат на плоское блюдо слоями, слегка промазывая каждый майонезом: 1 — измельченная печень, 2 — маринованный лук, 3 — морковь по-корейски, 4 — тертые яйца. Верхний яичный слой можно украсить веточкой зелени. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа.

Ранее стало известно, как приготовить крабовый салат с эффектной подачей в слоеном тесте.

