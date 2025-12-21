Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 10:21

Если не любите печенку — этот рецепт с яблоками изменит ваше мнение навсегда: проверено лично

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — идеальный способ вкусно и полезно накормить семью, даже тех, кто обычно не в восторге от печени. Весь секрет в том, что кислота от яблок и йогурта делает печень невероятно мягкой и тающей во рту, полностью убирая малейшую горчинку.

250 г куриной печени хорошо промываю, очищаю от пленок и нарезаю на 2-3 части. 1 луковицу нарезаю полукольцами, а 1 кисло-сладкое яблоко — дольками. На сковороде разогреваю 1 ч. л. масла, обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю яблоки и готовлю еще 3-4 минуты. Добавляю печень и обжариваю все вместе около 5 минут до изменения цвета. Вливаю 2 ст. л. натурального йогурта или нежирной сметаны, добавляю немного воды, солю, перчу и тушу под крышкой на медленном огне 7–10 минут до полной готовности.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Названо неожиданное блюдо для идеального зимнего завтрака
Здоровье/красота
Названо неожиданное блюдо для идеального зимнего завтрака
Такую «картошку» обожает вся семья — обновил десерт из детства и получил полезную вкусноту
Общество
Такую «картошку» обожает вся семья — обновил десерт из детства и получил полезную вкусноту
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводная закуска тофу
Семья и жизнь
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводная закуска тофу
Секрет идеальной шубы: 4 рецепта, которые вызовут фурор на празднике!
Семья и жизнь
Секрет идеальной шубы: 4 рецепта, которые вызовут фурор на празднике!
Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество
Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
еда
рецепты
печень
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик из российского региона умер после борьбы с тяжелой формой рака
Поезда в немецком городе вернулись к расписанию после эвакуации вокзала
В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться
В Кремле рассказали, с кем планирует встретиться Путин
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу
Ушаков поставил точку в слухах о встрече экспертов России и Украины
Политолог ответил, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС
В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами
Раскрыто место обнаружения исчезнувших детей под Самарой
Удары по Украине сегодня, 21 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Россия увеличила ввоз мандаринов из Китая до исторического максимума
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 декабря: где сбои в РФ
Взрывы ракеты SpaceX едва не привели к авиакатастрофам
«Они точно не улучшают»: Ушаков о правках Киева и ЕС в мирный план
Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова
Полиция нашла пропавших детей из Самарской области
Маневр лодки стоил жизни бывшему лидеру ОПГ «Солнцевские»
В Самарской области организовали волонтерский штаб после пропажи детей
Магнитные бури сегодня, 21 декабря: что завтра, риск инфаркта, стресс
Москва «погрузится во тьму» в 15:58
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.