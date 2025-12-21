Если не любите печенку — этот рецепт с яблоками изменит ваше мнение навсегда: проверено лично

Если не любите печенку — этот рецепт с яблоками изменит ваше мнение навсегда: проверено лично

Это блюдо — идеальный способ вкусно и полезно накормить семью, даже тех, кто обычно не в восторге от печени. Весь секрет в том, что кислота от яблок и йогурта делает печень невероятно мягкой и тающей во рту, полностью убирая малейшую горчинку.

250 г куриной печени хорошо промываю, очищаю от пленок и нарезаю на 2-3 части. 1 луковицу нарезаю полукольцами, а 1 кисло-сладкое яблоко — дольками. На сковороде разогреваю 1 ч. л. масла, обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю яблоки и готовлю еще 3-4 минуты. Добавляю печень и обжариваю все вместе около 5 минут до изменения цвета. Вливаю 2 ст. л. натурального йогурта или нежирной сметаны, добавляю немного воды, солю, перчу и тушу под крышкой на медленном огне 7–10 минут до полной готовности.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.