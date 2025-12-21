Такую «картошку» обожает вся семья — обновил десерт из детства и получил полезную вкусноту

Этот рецепт возвращает вкус детства в формате правильного питания! Отруби, перемолотые в муку, создают ту самую рассыпчатую текстуру, как у классического пирожного, а творог заменяет масло, обеспечивая нежность и кремовость.

100 г пшеничных отрубей перемалываю в кофемолке до состояния муки. Смешиваю с 200 г нежного творога, двумя сырыми желтками, 30–40 г какао-порошка, сахарозаменителем по вкусу и ванилином на кончике ножа.

Постепенно вливаю молоко до получения пластичной, но плотной массы, которая хорошо держит форму. Из полученной массы формирую пирожные в виде картошки. Убираю в холодильник на 1–2 часа для охлаждения и стабилизации перед подачей.

