21 декабря 2025 в 09:00

Такую «картошку» обожает вся семья — обновил десерт из детства и получил полезную вкусноту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Этот рецепт возвращает вкус детства в формате правильного питания! Отруби, перемолотые в муку, создают ту самую рассыпчатую текстуру, как у классического пирожного, а творог заменяет масло, обеспечивая нежность и кремовость.

100 г пшеничных отрубей перемалываю в кофемолке до состояния муки. Смешиваю с 200 г нежного творога, двумя сырыми желтками, 30–40 г какао-порошка, сахарозаменителем по вкусу и ванилином на кончике ножа.

Постепенно вливаю молоко до получения пластичной, но плотной массы, которая хорошо держит форму. Из полученной массы формирую пирожные в виде картошки. Убираю в холодильник на 1–2 часа для охлаждения и стабилизации перед подачей.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Хрустящие конвертики из теста роти: с этим рецептом вы полюбите утро и завтраки
Вкуснее цезаря: салат «Курица под кайфом» — топ-рецепт для Нового года
Нежный торт без духовки к празднику: как из ряженки, груш и печенья сделать эффектный десерт без лишних хлопот
Банан и немного сгущенки превращаю в шикарный десерт — этот рулетик готовлю быстрее, чем заварится чай
Нежный торт без духовки к празднику: как из ряженки, груш и печенья сделать эффектный десерт без лишних хлопот
