Готовлю кекс «Лещина», который пахнет детством: масло, ваниль, изюм. Посыпаю орехами — и в духовку. Вкуснятина!

Готовлю кекс «Лещина», который пахнет детством: масло, ваниль, изюм. Посыпаю орехами — и в духовку. Вкуснятина!

«Лещина» — отличный холст для творчества. Вместо изюма можно добавить курагу или вишню, вместо грецких орехов — фундук или миндаль, а в тесто вмешать ложку какао или цедру апельсина.

Яйца (2 шт.) взбиваю венчиком или миксером до легкой пены. Добавляю 100 г сахара и 6 г ванилина (или 1 пакетик ванильного сахара). Взбиваю еще пару минут до растворения сахара.

Добавляю 100 г сливочного масла, предварительно растопленного и остывшего до теплого состояния. Хорошо перемешиваю до однородной кремообразной массы.

Изюм (100 г) заливаю кипятком на 10 минут, затем воду сливаю, а изюм хорошо промываю и обсушиваю. Грецкие орехи (100 г) крупно рублю ножом.

В масляно-яичную смесь добавляю промытый изюм, 10 г разрыхлителя (около 2 ч. л.) и 200 г просеянной муки. Лопаткой или венчиком замешиваю однородное, довольно густое тесто без комочков.

Тесто перекладываю в форму для выпечки (примерно 20×10 см), смазанную маслом или застеленную пергаментом. Разравниваю. Сверху равномерно посыпаю все нарезанные грецкие орехи, слегка вдавливая их в тесто.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке около 20-25 минут. Готовность проверяю зубочисткой. Даю кексу полностью остыть в форме, затем вынимаю, нарезаю и при желании посыпаю сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.