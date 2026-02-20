Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 13:54

Веганское мороженое, которое тает во рту: хурма и миндальное молоко. Сладость от природы, кремовость — от фрукта

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пока вы будете искать в супермаркете полку с полезными десертами, это мороженое уже можно будет доставать из морозилки. Все приготовление — это 5 минут работы блендером. А дальше — лишь терпение, ожидая, когда застынет ваше домашнее чудо.

Беру 2 очень спелые, мягкие хурмы сорта «Королек» или любую другую, но обязательно сладкую и не вяжущую. Плоды тщательно мою, срезаю плодоножки. Очищаю от кожуры (она может дать небольшую горчинку, но если хурма очень спелая, можно оставить).

Мякоть хурмы нарезаю крупными кусками и отправляю в чашу блендера. Добавляю 150 мл любого растительного молока на выбор: миндальное, овсяное, кокосовое или соевое. Кокосовое придаст тропическую нотку, овсяное — нейтральную сладость.

Взбиваю блендером на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, однородной и воздушной массы, напоминающей густой йогурт или крем. Если хурма была не очень сладкой, можно добавить 1 ч. л. меда или сиропа топинамбура, но обычно это не требуется.

Пробую. При желании можно добавить щепотку ванилина, корицы или какао-порошка для другого оттенка вкуса.

Переливаю массу в удобный контейнер с крышкой или в силиконовую форму для мороженого. Убираю в морозильную камеру на 3-4 часа. Каждые 40-60 минут в первые 2 часа желательно доставать контейнер и вилкой или венчиком перемешивать массу, чтобы разбить кристаллы льда. Это сделает текстуру более кремовой.

Когда мороженое полностью застынет, даю ему постоять при комнатной температуре 5-7 минут перед подачей, чтобы оно немного смягчилось. Раскладываю и украшаю орехами, семечками, мятой или кусочками фруктов.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Намажьте фарш на лаваш — и в духовку: через 20 минут вкуснейший рулет готов — лёгкий ужин без лишних калорий
Общество
Намажьте фарш на лаваш — и в духовку: через 20 минут вкуснейший рулет готов — лёгкий ужин без лишних калорий
Никаких танцев с бубном! Моя версия наполеона из слоеного теста — нежнее и быстрее классического
Общество
Никаких танцев с бубном! Моя версия наполеона из слоеного теста — нежнее и быстрее классического
Сочное мясо с золотистой корочкой за минуту: проверенный кулинарный трюк из прошлого века для дома
Общество
Сочное мясо с золотистой корочкой за минуту: проверенный кулинарный трюк из прошлого века для дома
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Общество
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Семья и жизнь
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
еда
рецепты
десерты
хурма
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об ожесточенных боях «Севера» с ВСУ под Сумами
Киеву пришлось оправдываться из-за желания Зеленского воевать еще три года
Жена Джастина Бибера перенесла микроинсульт и операцию в возрасте 26 лет
В Госдуме высказались о готовности Зеленского вести бои еще три года
В ВТБ раскрыли планы на привилегированные акции банка
Появилась официальная информация о таинственном самолете над Россией
Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали
«Смотрите, какой Трамп плохой». Украинцев гонят из США, многие уезжают в РФ
Управляемость вместо скорости: почему инвесторы платят за предсказуемость
Россияне рассказали, хотят ли получить подарки на 23 Февраля
Терапевт ответил, влияет ли лишний вес ребенка на процесс обучения
Появились данные о водителе «буханки», провалившейся под лед на Байкале
Американский аэропорт переименуют в честь Трампа
Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча
Глава USCC рассказал, как санкции отражаются на американском бизнесе в РФ
Зеленский в ужасе после Женевы: что известно, сколько еще продлится СВО?
Авербух оценил итоги Олимпиады по фигурному катанию
Найдены тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал
Российские ракетоносцы 14 часов кошмарили западные ВС над Беринговым морем
Раскрыта тайна упавшего на Кубани неопознанного объекта
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.