21 февраля 2026 в 11:33

Россиянка внезапно скончалась после купания в море на Гоа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жительница Москвы умерла во время отдыха на Гоа, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». После ее смерти госпиталь отказался выдавать тело без оплаты, а страховая компания предложила родственникам сначала самостоятельно покрыть расходы и затем подать заявление на возврат средств.

Как пишет канал, 56-летняя россиянка приехала в Индию вместе с подругой, дочерью и 76-летней матерью. Накануне женщина пошла к морю, искупалась, но после выхода на берег почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Дочь обратилась в страховую компанию, где семье оформляли полис. Там рекомендовали срочно ехать в госпиталь. Врачи пытались оказать помощь, однако спасти женщину не удалось.

После смерти пациентки клиника потребовала оплатить около $1,4 тыс. (109 тыс. рублей) за оказанные услуги, а также отдельно внести деньги за транспортировку тела в морг. Россияне обратились в страховую компанию за помощью, однако им предложили сначала самостоятельно оплатить все услуги. Когда дочь погибшей объяснила, что у нее нет нужной суммы, оператор заявил, что деньги нужно найти, пообещав вернуть их позже после подачи документов.

Тело и паспорт женщины несколько часов удерживали в госпитале, требуя погасить счет. Помощи в консульстве родственники также получить не смогли. В итоге близким удалось договориться о перевозке тела в морг, но за это пришлось доплатить отдельно. После всех расходов у семьи осталось всего несколько долларов. По словам родственников, страховая компания перестала выходить на связь, и теперь они ищут деньги среди знакомых, чтобы оплатить услуги и забрать тело.

Ранее турист из России по имени Ильяр погиб во время отдыха на острове Самуи в Таиланде. Бизнесмен из Москвы попытался сделать эффектное селфи на краю смотровой площадки «На Пхра Лан». Однако мужчина сорвался со скалы и разбился. Прибывшие спасатели констатировали смерть мужчины. Рядом с его телом нашли сумку с двумя паспортами и ключом от номера в отеле.

