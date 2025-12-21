Новый год-2026
21 декабря 2025 в 10:10

Новый год без лишних калорий: низкоуглеводная закуска тофу

Жареный тофу на Новый год Жареный тофу на Новый год Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовитесь к Новому году? Попробуйте низкоуглеводную закуску из жареного тофу — она хрустящая, ароматная и идеально вписывается в праздничный стол. Этот рецепт простой, быстрый и порадует всех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 400 г твердого тофу;

  • 2 ст. л. соевого соуса;

  • 1 ст. л. кунжутного масла;

  • 1 ч. л. паприки;

  • 1 ч. л. чесночного порошка;

  • соль, перец, кунжут для посыпки.

Слейте воду из тофу, заверните в полотенце и прижмите грузом на 20 минут. Нарежьте кубиками по 2 см, смешайте с соевым соусом, маслом и специями. Обжарьте на разогретой сковороде по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Посыпьте кунжутом — низкоуглеводная закуска готова!

Калорийность порции — всего 150 ккал, углеводов менее 5 г. Подайте с зеленью или на шпажках для фуршета. Новый год станет вкусным и полезным!

Ранее мы поделились рецептом теплого салата с тофу.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
