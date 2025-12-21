«Безусловное подчинение»: в МИД России предупредили балканские страны о ЕС МИД России: в Евросоюзе хотят использовать балканские страны против Москвы

Европейский союз стремится установить контроль над балканскими странами и использовать их в противостоянии с Россией, заявил в беседе с ТАСС директор Второго европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон. По его словам, между западными странами отсутствует настоящая дружба, вместо нее применяется модель безусловного подчинения.

Едва ли отношения в западном лагере можно назвать дружбой. Скорее речь идет о модели безусловного подчинения, которую Евросоюз использует, чтобы расширить сферу своего влияния на Балканах, — сказал дипломат.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что Европейскому союзу следует одуматься и прекратить заниматься саморазрушением. По ее словам, безрассудная поддержка Украины и отказ от российских энергоносителей могут привести к тому, что регион лишится даже традиционных праздников.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов в комментарии NEWS.ru заявил, что возобновление прямых контактов между Россией и ЕС возможно. Для этого лидеры Евросоюза должны изменить свою позицию с учетом законных интересов безопасности РФ.