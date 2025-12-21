Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 13:29

«Безусловное подчинение»: в МИД России предупредили балканские страны о ЕС

МИД России: в Евросоюзе хотят использовать балканские страны против Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Европейский союз стремится установить контроль над балканскими странами и использовать их в противостоянии с Россией, заявил в беседе с ТАСС директор Второго европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон. По его словам, между западными странами отсутствует настоящая дружба, вместо нее применяется модель безусловного подчинения.

Едва ли отношения в западном лагере можно назвать дружбой. Скорее речь идет о модели безусловного подчинения, которую Евросоюз использует, чтобы расширить сферу своего влияния на Балканах, — сказал дипломат.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что Европейскому союзу следует одуматься и прекратить заниматься саморазрушением. По ее словам, безрассудная поддержка Украины и отказ от российских энергоносителей могут привести к тому, что регион лишится даже традиционных праздников.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов в комментарии NEWS.ru заявил, что возобновление прямых контактов между Россией и ЕС возможно. Для этого лидеры Евросоюза должны изменить свою позицию с учетом законных интересов безопасности РФ.

Балканы
МИД РФ
Евросоюз
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фитнес-тренер с ноги ударил девушку прямо в живот и попал на видео
Глава Бразилии объяснил, чем опасна интервенция в Венесуэлу
Трендовое украшение елки в 2026 году: стиль Огненной Лошади
Раскрыто содержание разговора Умерова и сотрудников ФБР
Эрмитаж раскрыл неприятную деталь в истории с севшим на трон посетителем
Композитор Лора Квинт рассказала о последних днях актера и поэта Денисова
«Мое личное дело»: Степанова не смогла закончить гонку Кубка России
Жителям одного из регионов РФ могут компенсировать проезд к месту отдыха
Снежная метель и дубак до −30? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать
Нарколог раскрыл опасность конфет с алкогольной начинкой
В Китае сообщили о многократном росте импорта одного ресурса из России
Власти Туниса три дня не выпускают из аэропорта летчиков из России
Огонь охватил сразу несколько квартир и унес жизни двух человек
Мечтающую заменить Зарубина девочку пригласили на мероприятие с Путиным
«Таких нет»: композитор Лора Квинт об ушедшем актере и поэте Денисове
Таксисты начали зарабатывать в России по полмиллиона рублей
«Рвут на себе волосы»: страны ЕС забили тревогу из-за переговоров в США
Бастрыкин взял на контроль расследование смертельного ДТП в Омске
Российских штурмовиков засняли с воздуха при освобождении Светлого в ДНР
Женщину оштрафовали за наклейку с собакой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.