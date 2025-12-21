Политолог ответил, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС

Возобновление прямых контактов России и Евросоюза возможно в случае изменения позиции лидеров ЕС с учетом законных интересов безопасности РФ, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. Однако он отметил, что пока европейские лидеры не демонстрируют конструктивный подход, а их потенциальный вклад в процесс урегулирования конфликта на Украине сложно оценить.

Не совсем понятно, какой именно вклад европейцы могли бы внести в уже ведущийся российско-американский диалог. То есть, какой вклад они могли бы внести в процесс урегулирования конфликта. Контакты, конечно, важны, и это хорошо, но более важно понять, может ли европейская позиция, которая была сформулирована еще в самом начале СВО, измениться в сторону большего конструктивизма и большей готовности учитывать законные интересы безопасности российской стороны. Этот вопрос пока что, к сожалению, остается открытым. А если никаких подвижек в европейской позиции не произошло, тогда, значит, и диалог, если он случится, будет носить исключительно формальный характер, ― высказался Кортунов.

При этом политолог добавил, что отсутствие каналов коммуникации между Россией и Евросоюзом наносит ущерб обеим сторонам, и восстанавливать эти контакты, безусловно, нужно. Он выразил мнение, что французский лидер Эммануэль Макрон, который выступил за возобновление диалога с РФ, не хочет, что европейские политики оставались в стороне от уже ведущихся российско-американского переговоров.

Можно предположить, что Макрон сделал это заявление на фоне ведущегося российско-американского диалога, и европейские столицы не хотели бы остаться в стороне, не желая своей полной маргинализации. Другое объяснение состоит в том, что Россия успешно продвигается на поле боя, поэтому изначальные планы нанесения стратегического поражения Москве уже, очевидно, не могут быть реализованы. Не будем также забывать о том, что Макрон в каком-то смысле уже уходящий президент: через полтора года во Франции пройдут выборы нового президента. То есть ему может быть легче делать такие заявления, чем его другим европейским коллегам, ― резюмировал Кортунов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Макрона о желании возобновить контакты с Москвой. Он подтвердил, что глава государства открыт для беседы с коллегой из Франции при наличии соответствующих политических условий с обеих сторон.