Приготовьте крабовый салат с эффектной подачей. Купите всего одну пачку слоеного теста — и получите шедевр. Это блюдо гарантированно станет хитом любого праздничного стола!

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста, 200 г крабовых палочек, 3 яйца, 1 банка кукурузы (200 г), майонез, зелень. Тесто, не раскатывая, выложите на противень и нарежьте острым ножом на прямоугольники размером примерно 8×12 см (не разделяя их полностью). Выпекайте 15–20 минут при 200°C до полного подъема и золотистого цвета. Готовые прямоугольники аккуратно разрежьте по длине на две половинки, не дорезая до конца, и раскройте как книжку. Мягкую серединку слегка придавите ложкой, чтобы получилась корзинка. Для салата крабовые палочки и вареные яйца мелко нарежьте, смешайте с кукурузой и майонезом. Начините получившиеся корзинки салатом, сверху украсьте зеленью.

Вкус этого блюда — идеальное сочетание: воздушное, хрустящее слоеное тесто и нежный, сочный салат со сладковатыми крабовыми палочками и кукурузой. Корзинки удобно брать руками, они не размокают и выглядят как ресторанная закуска.

