Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 14:23

Готовлю «Краба под шубой» к Новому году — перезагружаю классику с парой необычных ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — смелая и очень удачная интерпретация привычной сельди под шубой. Он сохранил всю прелесть слоеной структуры, но приобрел более нежный вкус и интересную ореховую текстуру.

Для салата мне понадобится: крабовые палочки (1 упаковка), яйца (4 шт.), колбасный сыр (200 г), отварная свекла (1 шт.), грецкие орехи (100 г), майонез.

Все ингредиенты предварительно отвариваю и охлаждаю. Яйца очищаю и натираю на средней терке. Колбасный сыр и охлажденные крабовые палочки также натираю на средней терке. Грецкие орехи слегка обжариваю на сухой сковороде для раскрытия аромата и затем мелко рублю. Охлажденную свеклу натираю на терке в отдельной миске и при желании слегка отжимаю от лишнего сока, чтобы салат не поплыл. Собираю салат слоями, каждый из которых промазываю тонкой сеточкой майонеза: 1) крабовые палочки, 2) колбасный сыр, 3) яичный слой, 4) слой свеклы. Готовый салат посыпаю сверху щедрым слоем измельченных грецких орехов. Даю ему настояться в холодильнике 1-2 часа для пропитки.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Это творожное печенье с овсянкой и кокосом стало моим любимым перекусом — готовится за 20 минут
Общество
Это творожное печенье с овсянкой и кокосом стало моим любимым перекусом — готовится за 20 минут
Необычные тосты из кукурузной поленты — яркий завтрак и эффектная закуска для фуршета, которую готовят за два этапа
Общество
Необычные тосты из кукурузной поленты — яркий завтрак и эффектная закуска для фуршета, которую готовят за два этапа
Больше не готовлю мимозу. Собираю легкий салат с авокадо, яйцом и шпротами. Свежо, ярко, по-новогоднему
Общество
Больше не готовлю мимозу. Собираю легкий салат с авокадо, яйцом и шпротами. Свежо, ярко, по-новогоднему
Этот салат — новый фаворит новогоднего стола: такого красавца даже есть жалко
Общество
Этот салат — новый фаворит новогоднего стола: такого красавца даже есть жалко
Такой крабовый салат вы еще не пробовали: новогодний рецепт с мандаринами
Общество
Такой крабовый салат вы еще не пробовали: новогодний рецепт с мандаринами
еда
салаты
крабовые палочки
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Австралии дали официальную оценку зверствам на пляже Сиднея
Ротшильды «разрывают» шедевры из своего многомиллиардного «мини-Лувра»
Захарова отреагировала на сообщения о возможном визите Аракчи в Россию
Российские силовики раскрыли значение освобождения Варваровки в зоне СВО
«Двойное дно»: Ушаков объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Инфекционист перечислил главные симптомы пришедшего в Россию «супергриппа»
Украинцы массово сдаются на одном из направлений
«Не получил»: США «продинамили» Зеленского с ответом на мирные предложения
Авария с грузовиками на трассе М-12 «Восток» парализовала движение на 15 км
Избитая на «гаремной» вечеринке модель раскрыла шокирующие подробности
Число жертв расстрела посетителей пляжа в Сиднее выросло
Визит отца и сына в больницу Екатеринбурга закончился поножовщиной
В Дагестане человека убило совранной ветром крышей
Окруженные на Осколе ВСУ понесли новые потери в боях с ВС России
Раскрыты трагические последствия атаки ВСУ на Запорожскую область
Песков описал, какой он отец
Стали известны пугающие последствия кровавой бойни в Сиднее
В Сочи загорелись складские помещения на 130 квадратных метрах
В Китае подсчитали ущерб от мощного пожара в Гонконге
Стало известно, где похоронят погибшего после ДТП главу Реутова
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.