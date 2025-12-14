Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Больше не готовлю мимозу. Собираю легкий салат с авокадо, яйцом и шпротами. Свежо, ярко, по-новогоднему

Новый год — прекрасный повод обновить не только декор, но и кулинарные традиции. Вслед за шумными вечеринками приходит желание легкости и свежести, даже в праздничном меню. Знакомая всем мимоза отходит на второй план, уступая место более современным, ярким и быстрым решениям. Новый герой стола — салат, в котором кремовая текстура авокадо, нежность яиц и пикантная нотка шпрот создают идеальный союз. Это блюдо не требует многочасового приготовления, выглядит эффектно благодаря контрасту цветов и дарит ощущение праздника без тяжести в желудке. Идеальный старт новогодней ночи.

Для приготовления вам понадобится: 2 спелых авокадо, 4 яйца, банка шпрот (около 200 г), 1/2 небольшой красной луковицы, сок половины лимона, 2-3 столовые ложки майонеза, соль, свежемолотый черный перец, укроп для подачи.

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Авокадо разрежьте, удалите косточку, мякоть извлеките ложкой и разомните вилкой в пюре, сразу сбрызнув лимонным соком, чтобы сохранить цвет. Лук нарежьте очень тонкими полукольцами. Готовые яйца натрите на крупной терке. В глубокой миске смешайте пюре авокадо с майонезом, посолите и поперчите по вкусу. На плоское сервировочное блюдо или в прозрачную салатницу выложите первую половину авокадной массы, разровняйте. Сверху равномерно распределите половину натертых яиц. Аккуратно разложите шпроты, слегка разминая их вилкой. Посыпьте луком. Покройте оставшимися яйцами и завершите слоем авокадного крема. Перед подачей дайте салату 15–20 минут настояться в холодильнике и украсьте веточками укропа.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

