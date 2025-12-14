Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 19:47

Пациента спасли за мгновение до операции по изъятию органов

В США мужчину в коме спасли за секунду до операции по изъятию органов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жизнь 22-летнего Ларри Блэка из штата Миссури была спасена буквально за мгновение до того, как врачи должны были начать операцию по изъятию органов для донорства, сообщает CNN. Пациента, много лет находившегося в коме после огнестрельного ранения в голову, уже считали безнадежным.

Критическое решение остановить процедуру принял нейрохирург. Он заявил, что не давал своего согласия на проведение такой операции, а также указал, что необходимого одобрения от родственников пациента получено не было.

Блэка вернули в отделение реанимации, где вскоре произошло почти невозможное: он пришел в себя, начал говорить и впоследствии полностью восстановил здоровье. Сегодня, спустя годы, мужчина ведет полноценную жизнь — у него есть семья, он занимается музыкой.

Ранее в американском штате Огайо пациент скончался от бешенства после трансплантации почки. Расследование установило, что при пересадке использовался зараженный орган.

До этого сообщалось, что юрист из Владивостока заплатил 300 тыс. рублей за операцию по пересадке волос, которая стала для него летальной. Источник утверждает, что мужчина подошел к подготовке ответственно: прошел все необходимые обследования, сдал анализы крови и сделал ЭКГ, а в саму клинику обратился по рекомендации.

США
кома
операции
органы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скорая протаранила тепловоз в российском городе
Назван город — победитель в конкурсе «Культурная столица 2027 года»
Москалькова заявила, что со стороны Киева нет списка «похищенных детей»
Ювелирная мастерская загорелась в российском городе
Юрист объяснил, чем Россия ответит Западу на кражу активов
Сочетаю несочетаемое: теплая утка, холодная груша и пряная зелень
Озвучены итоги голосования по российским шахматистам на мировых турнирах
Стала известна стратегия Белоруссии по отношению к Литве
Раскрыта личность обезвредившего стрелка в Сиднее мужчины
«Рады всем»: Кадыров высказался о внешнем виде туристов в Чечне
Финальный брак, рождение сына, мнение об СВО: как живет Евгений Миллер
Девушка вышла замуж за спасателя, доставшего ее из-под завалов
«Это личное»: мать погибшего на СВО Героя России о встрече с Путиным
Москвичам дали надежду на сугробы
НАТО в плену, Европа — в расход, тайна рождения детей Галкина: что дальше
В МИД РФ заявили о росте симпатизирующих России европейцев
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет потепление
Пациента спасли за мгновение до операции по изъятию органов
В Британии рассказали, что станет катастрофой для Зеленского
Группа российских туристов на снегоходах загадочно исчезла в горах
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.