Пациента спасли за мгновение до операции по изъятию органов

Жизнь 22-летнего Ларри Блэка из штата Миссури была спасена буквально за мгновение до того, как врачи должны были начать операцию по изъятию органов для донорства, сообщает CNN. Пациента, много лет находившегося в коме после огнестрельного ранения в голову, уже считали безнадежным.

Критическое решение остановить процедуру принял нейрохирург. Он заявил, что не давал своего согласия на проведение такой операции, а также указал, что необходимого одобрения от родственников пациента получено не было.

Блэка вернули в отделение реанимации, где вскоре произошло почти невозможное: он пришел в себя, начал говорить и впоследствии полностью восстановил здоровье. Сегодня, спустя годы, мужчина ведет полноценную жизнь — у него есть семья, он занимается музыкой.

Ранее в американском штате Огайо пациент скончался от бешенства после трансплантации почки. Расследование установило, что при пересадке использовался зараженный орган.

До этого сообщалось, что юрист из Владивостока заплатил 300 тыс. рублей за операцию по пересадке волос, которая стала для него летальной. Источник утверждает, что мужчина подошел к подготовке ответственно: прошел все необходимые обследования, сдал анализы крови и сделал ЭКГ, а в саму клинику обратился по рекомендации.