10 декабря 2025 в 11:56

В США пациент скончался от бешенства после пересадки инфицированной почки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В американском штате Огайо пациент скончался от бешенства после трансплантации почки, сообщил Fox News со ссылкой на представителей здравоохранения Соединенных Штатов. Расследование установило, что при пересадке использовался зараженный орган.

Донором почки стал житель Айдахо, который заразился примерно за пять недель до смерти, спасая котенка от скунса. Мужчина получил царапину, но не придал этому значения, а позднее у него развились неврологические симптомы.

После госпитализации с подозрением на сердечный приступ у донора констатировали смерть мозга, и его органы использовали для трансплантации. Патологоанатом не проводил тест на бешенство из-за редкости этого заболевания у людей.

Помимо погибшего, от того же донора получили ткани роговицы еще три пациента. Им удалили трансплантаты и провели профилактическое лечение, симптомы болезни у них не проявились.

Ранее сообщалось, что юрист из Владивостока заплатил 300 тыс. рублей за операцию по пересадке волос, которая стала для него летальной. Источник утверждает, что мужчина подошел к подготовке ответственно: прошел все необходимые обследования, сдал анализы крови и сделал ЭКГ, а в саму клинику обратился по рекомендации.

