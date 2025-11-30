День матери
30 ноября 2025 в 10:43

Приморский юрист заплатил за убившую его операцию 300 тыс. рублей

Baza: смертельная пересадка волос обошлась приморскому юристу в 300 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Юрист из Владивостока Андрей Капустин, заплатил за операцию по пересадке волос, которая стала для него летальной, 300 тыс. рублей, передает Telegram-канал Baza. Источник утверждает, что мужчина подошел к подготовке ответственно: прошел все необходимые обследования, сдал анализы крови и сделал ЭКГ, а в саму клинику обратился по рекомендации.

Однако меры предосторожности не помогли мужчине, прямо после проведения операции наступила внезапная смерть, сообщает Baza. Тело умершего было передано на судебно-медицинскую экспертизу для точного установления причины смерти.

Среди основных версий, по информации канала, осложнение из-за непереносимости наркоза, инсульт или оторвавшийся тромб. У мужчины остались жена и ребенок.

Ранее в Новосибирске от разрыва аппендикса умер 18-летней студент Никита Ситнев. Семья винит во всем врачей больницы № 34, где юноше неверно диагностировали кишечную непроходимость. После этого его отправили домой, а через два дня, несмотря на экстренную операцию, он умер от осложнений на почки и сердце, что побудило родственников обратиться в Следственный комитет.

