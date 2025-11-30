Приморский юрист заплатил за убившую его операцию 300 тыс. рублей

Юрист из Владивостока Андрей Капустин, заплатил за операцию по пересадке волос, которая стала для него летальной, 300 тыс. рублей, передает Telegram-канал Baza. Источник утверждает, что мужчина подошел к подготовке ответственно: прошел все необходимые обследования, сдал анализы крови и сделал ЭКГ, а в саму клинику обратился по рекомендации.

Однако меры предосторожности не помогли мужчине, прямо после проведения операции наступила внезапная смерть, сообщает Baza. Тело умершего было передано на судебно-медицинскую экспертизу для точного установления причины смерти.

Среди основных версий, по информации канала, осложнение из-за непереносимости наркоза, инсульт или оторвавшийся тромб. У мужчины остались жена и ребенок.

Ранее в Новосибирске от разрыва аппендикса умер 18-летней студент Никита Ситнев. Семья винит во всем врачей больницы № 34, где юноше неверно диагностировали кишечную непроходимость. После этого его отправили домой, а через два дня, несмотря на экстренную операцию, он умер от осложнений на почки и сердце, что побудило родственников обратиться в Следственный комитет.