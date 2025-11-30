Известный юрист умер во время операции по пересадке волос Baza: юрист из Владивостока умер во время пересадки волос

Telegram-канал Baza сообщил, что 32-летний юрист из Владивостока Андрей Капустин умер во время пересадки волос в частной клинике. По данным канала, во время операции, после введения наркоза, состояние мужчины резко ухудшилось, и он скончался прямо на операционном столе.

По информации канала, видеозапись процедуры не велась, в настоящее время следователи проводят проверку клиники и обстоятельств смерти.

Baza сообщает, что Капустин был одним из наиболее известных экспертов по гражданским делам в Приморском крае, у него остались супруга и маленький сын.

