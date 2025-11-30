День матери
30 ноября 2025 в 09:45

Известный юрист умер во время операции по пересадке волос

Baza: юрист из Владивостока умер во время пересадки волос

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Telegram-канал Baza сообщил, что 32-летний юрист из Владивостока Андрей Капустин умер во время пересадки волос в частной клинике. По данным канала, во время операции, после введения наркоза, состояние мужчины резко ухудшилось, и он скончался прямо на операционном столе.

По информации канала, видеозапись процедуры не велась, в настоящее время следователи проводят проверку клиники и обстоятельств смерти.

Baza сообщает, что Капустин был одним из наиболее известных экспертов по гражданским делам в Приморском крае, у него остались супруга и маленький сын.

Ранее в Техасе местный житель погиб, застряв в ящике для пожертвований. По предварительным данным, 45-летний бездомный пытался достать одежду из контейнера. Мужчина успел позвонить в службу спасения, сообщая о произошедшем, но, несмотря на оперативную работу сотрудников, спасти его не удалось — он скончался от удушья.

До этого в Астане девочка скончалась при лечении зубов с применением общей анестезии. Врачи решили одномоментно «починить» 18 зубов, что вызвало ухудшение состояния ребенка. По данным экспертизы, здоровье девочки было ослаблено после перенесенной пневмонии, что усугубило ситуацию при введении анестезирующих препаратов.

