13 ноября 2025 в 16:31

Раскрыто, как высаживать деревья зимой в снег

Садовод Самойлова: для посадки деревьев в снег нужно заранее подготовить яму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поздней осенью или зимой можно посадить плодовые или декоративные деревья, заявила NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, пока земля не промерзла, нужно подготовить посадочную яму. Она отметила, что после внесения в лунку саженцы нужно накрыть нетканым материалом.

Если вы хотите посадить плодовые деревья, нужно заранее подготовить яму для посадки и внести в нее удобрения. После этого саженец нужно закрыть почвой и обмотать нетканым материалом. При желании его можно согнуть в форме дуги как можно ниже, зафиксировав между двух опор, так, чтобы он оказался под снегом, — рассказала Самойлова.

По ее словам, розы после посадки в снег сразу же засыпают горкой сухого торфа до середины ствола. Она отметила, что также в снег можно посадить луковичные, но готовиться к этому следует пока еще тепло: нужно накрыть часть грядки куском линолеума или рубероида.

В таком случае даже если выпадет снег и ударит мороз, земля не замерзнет. В начале зимы замерзает только 5–10 см, и этот слой можно пробить и спокойно посадить в него луковичные, засыпав почвой, — отметила садовод.

Ранее сообщалось, какие растения зимой нужно перенести с огорода в дом. При пересадке стоит убрать большую часть листьев, оставив лишь несколько, чтобы растение лучше прижилось.

