Американец погиб в ящике для пожертвований

Житель техасского города Хьюстон умер, застряв в ящике для пожертвований, сообщила газета New York Post. По предварительной информации, погибшим оказался 45-летний бездомный, который пытался самостоятельно достать одежду из контейнера.

По данным издания, мужчина проник внутрь емкости головой вперед и застрял. Специальные механизмы защиты от краж контейнера сработали таким образом, что конструкция начала автоматически закрываться, заблокировав мужчину.

Отмечается, что бездомный успел позвонить в службу спасения 911 и сообщить о произошедшем. Во время разговора с оператором он жаловался на проблемы с дыханием и невозможность освободиться.

Сотрудники прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после получения вызова. Несмотря на их оперативность, мужчина уже скончался от удушья.

