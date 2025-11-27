День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 19:44

Американец погиб в ящике для пожертвований

NYP: в Техасе бездомный застрял в ящике для пожертвований и умер

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Житель техасского города Хьюстон умер, застряв в ящике для пожертвований, сообщила газета New York Post. По предварительной информации, погибшим оказался 45-летний бездомный, который пытался самостоятельно достать одежду из контейнера.

По данным издания, мужчина проник внутрь емкости головой вперед и застрял. Специальные механизмы защиты от краж контейнера сработали таким образом, что конструкция начала автоматически закрываться, заблокировав мужчину.

Отмечается, что бездомный успел позвонить в службу спасения 911 и сообщить о произошедшем. Во время разговора с оператором он жаловался на проблемы с дыханием и невозможность освободиться.

Сотрудники прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после получения вызова. Несмотря на их оперативность, мужчина уже скончался от удушья.

Ранее NYP сообщала, что двое жителей Техаса хотели захватить гаитянский остров Гонав, уничтожить мужчин, а женщин и детей сделать сексуальными рабами. Они пытались привлечь бездомных для осуществления плана, также один из подозреваемых вступил в ряды ВВС США.

США
Техас
бездомные
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Насколько я помню»: Рютте оконфузился во время пресс-конференции НАТО
Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели
Пророчество Мессинга, жесткий ответ за Чебоксары: что будет дальше
Считают копейки: кто из уехавших из России артистов остался без работы
Боец ВСУ осужден на пожизненный срок за убийства под Курском
Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло рекордной отметки
Раскрыта судьба россиянина, пропавшего в аэропорту Бангкока пять дней назад
Сбегала из «идеальной семьи»: что известно о девочке, убившей мать
Подарки коллегам на Новый год: 100+ идей для руководителя и сотрудников
Американец погиб в ящике для пожертвований
Трехлетний малыш лишился пальца, но не пожалел об этом
Столица африканской страны оказалась захвачена военными
Канапе «Селедка на шубе»: привычный вкус в новом формате
В Архангельской области самолет совершил жесткую посадку
«Инфаркт или инсульт стоят на пороге»: врач предупредил об опасном давлении
Чат-бот «отравил» доверчивого пенсионера ядовитыми грибами
Поборовшая рак Бобровникова поддержала Алдонина
«Власть — не клуб по интересам»: Хинштейн взялся за чиновников-уголовников
Идеальная консистенция шпаклевки: как получить нужную густоту за 5 минут
Кремль сообщил об окончании визита Путина в Киргизию
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.