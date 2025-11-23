Двое техасцев планировали превратить гаитянский остров в гарем

Двое жителей Техаса хотели захватить гаитянский остров Гонав, уничтожить мужчин, а женщин и детей сделать сексуальными рабами, сообщает газета New York Post. Они пытались привлечь бездомных для осуществления плана, также один из подозреваемых вступил в ряды ВВС США.

Мужчины планировали купить парусник, оружие и боеприпасы. Также они изучали креольский язык и учились управлять парусным судном в Таиланде. В итоге подозреваемым предъявили обвинения в сговоре с целью убийства за границей, а также принуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера на камеру.

Ранее сообщалось о массовом похищении людей в католической школе Святой Марии в Нигерии. Инцидент случился после того, как администрация школы проигнорировала официальное распоряжение властей о ее закрытии.

Количество похищенных в результате нападения на католическую школу достигло 315 человек Среди заложников — 303 учащихся образовательного учреждения. До этого в сообщениях агентства фигурировали 227 похищенных.