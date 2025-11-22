Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 06:44

Боевики похитили более 200 учеников в нигерийской школе

AFP: боевики похитили 215 учеников и 12 учителей в нигерийской школе

Фото: Medyan Dairieh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Нигерии произошло массовое похищение в католической школе Святой Марии, передает агентство AFP. Отмечается, что боевики захватили 215 учеников и 12 преподавателей во время ночного нападения.

Инцидент произошел после того как, руководство учебного заведения проигнорировало требование властей о закрытии школы. По последним данным, некоторым похищенным учащимся удалось бежать из плена.

Ранее из гимназии № 24 в Севастополе эвакуировали детей. Поводом стало сообщение о возможном минировании здания. По свидетельствам очевидцев, школьники в срочном порядке покинули учебное заведение. Они оказались на улице без верхней одежды и школьных принадлежностей.

До этого эвакуацию школьников из-за горящего автобуса зафиксировали на видео в Пермском крае. Инцидент произошел в селе Фролы Пермского муниципального округа, где на записи видно, как дети выходят из здания школы, а позади него стоит охваченный пламенем автобус с огромным столбом черного дыма.

Кроме того, в Костроме сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке похитить мальчика на улице. Инцидент произошел возле одного из зданий на улице Мичуринцев.

Нигерия
похищения
боевики
школы
