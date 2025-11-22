Боевики похитили более 200 учеников в нигерийской школе AFP: боевики похитили 215 учеников и 12 учителей в нигерийской школе

В Нигерии произошло массовое похищение в католической школе Святой Марии, передает агентство AFP. Отмечается, что боевики захватили 215 учеников и 12 преподавателей во время ночного нападения.

Инцидент произошел после того как, руководство учебного заведения проигнорировало требование властей о закрытии школы. По последним данным, некоторым похищенным учащимся удалось бежать из плена.

