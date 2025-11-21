Российских школьников срочно эвакуировали после сообщения о бомбе Детей из 24-й гимназии в Севастополе эвакуировали из-за сообщения о минировании

Из гимназии №24 в Севастополе эвакуировали детей, пишет Telegram-канал «Mash на волне». Поводом стало сообщение о возможном минировании здания.

По свидетельствам очевидцев, школьники в срочном порядке покинули учебное заведение. Они оказались на улице без верхней одежды и школьных принадлежностей.

Ранее эвакуацию школьников из-за горящего автобуса зафиксировали на видео в Пермском крае. Инцидент произошел в селе Фролы Пермского муниципального округа, где на записи видно, как дети выходят из здания школы, а позади него стоит охваченный пламенем автобус с огромным столбом черного дыма.

До этого в московском торговом центре «Крылатский» обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. Находку сделали у входа в торговый комплекс, после чего территорию вокруг здания оцепили.

Также массовая эвакуация посетителей прошла в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске. Сотни людей были вынуждены срочно покинуть здание. При этом многие были вынуждены выбегать на улицу без верхней одежды.