11 ноября 2025 в 11:34

Экстренная эвакуация школьников из-за полыхающего автобуса попала на видео

Появились кадры полыхающего автобуса рядом со школой в Пермском крае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Эвакуация школьников из-за полыхающего автобуса в Пермском крае попала на видео. Инцидент произошел в селе Фролы Пермского муниципального округа. На опубликованных кадрах можно увидеть, как дети выходят из школы, при этом с другой стороны здания общеобразовательного учреждения стоит горящий автобус. От транспортного средства в небо поднимается огромный столб черного дыма.

До этого сообщалось, что при возгорании школьного автобуса из учебного заведения самостоятельно эвакуировались 1450 человек, пострадавших нет. По данным ГУ МЧС России по региону, на месте работали 10 специалистов на двух единицах техники. В 11:37 (совпадает с 09:37 по московскому времени) пожар локализовали, в 11:39 — потушили на площади 10 квадратных метров.

Ранее глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт сообщил о возгорании на территории садоводческого товарищества «Ржевка-1». В результате инцидента погибли 36-летняя женщина и двое детей шести и трех лет. По его словам, полностью уничтожены двухэтажное здание, баня и пристройка, а также три машины.

