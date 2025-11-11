В российском регионе вспыхнул школьный автобус

Школьный автобус загорелся в селе Фролы Пермского муниципального округа, из учебного заведения самостоятельно эвакуировались 1450 человек, пострадавших нет, передает ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, на месте работали 10 специалистов на двух единицах техники. В 11:37 (совпадает с 09:37 по московскому времени) пожар локализовали, в 11:39 — потушили на площади 10 квадратных метров.

Сообщение о пожаре школьного автобуса на улице Светлой в селе Фролы Пермского муниципального округа поступило 11 ноября в 11:18 (09:18 мск), — сказано в сообщении.

Ранее стало известно о пожаре в городе Топки, в результате которого погибли женщина и двое ее малолетних детей. Информация о происшествии поступила 5 ноября. При тушении возгорания в квартире на улице Кузнецкой обнаружены тела детей двух и трех лет. Их мать скончалась позднее в больнице.

До этого в поселке Медный Свердловской области произошел крупный пожар на промышленной площадке, где загорелось производственное здание со строительными материалами. Как уточнили в МЧС по региону, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Для борьбы с огнем были мобилизованы 40 спасателей, также было задействовано 12 единиц специальной техники.