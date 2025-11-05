Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 14:49

В пожаре погибли мать и двое ее малолетних детей

В Кемеровской области при пожаре в квартире погибли мать с двумя детьми

Фото: t.me/SKRKuzbass

В городе Топки Кемеровской области произошел пожар, в результате которого погибли женщина и двое ее маленьких детей, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Сообщение о трагедии поступило 5 ноября.

В ходе ликвидации возгорания в одной из квартир на улице Кузнецкой были найдены тела двух детей, которым было два и три года. Мать погибших скончалась в медицинском учреждении.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнем. Очевидцев уже опросили, и в ближайшее время будут проведены судебные экспертизы, включая судебно-медицинскую и пожарно-техническую. Эти исследования помогут установить точные причины возгорания.

После трагической гибели семьи было возбуждено уголовное дело по статье 109, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Расследование находится под пристальным вниманием руководства следственного управления.

Ранее в интернете появились видеозаписи пожара в Сургуте, в результате которого погибли семь человек. На кадрах управления МЧС показан полностью сгоревший двухэтажный дом с обрушенными кровлей и межчердачным перекрытием.

Кемеровская область
пожары
смерти
погибшие
