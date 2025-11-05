В пожаре погибли мать и двое ее малолетних детей

В городе Топки Кемеровской области произошел пожар, в результате которого погибли женщина и двое ее маленьких детей, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Сообщение о трагедии поступило 5 ноября.

В ходе ликвидации возгорания в одной из квартир на улице Кузнецкой были найдены тела двух детей, которым было два и три года. Мать погибших скончалась в медицинском учреждении.

По предварительной версии, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнем. Очевидцев уже опросили, и в ближайшее время будут проведены судебные экспертизы, включая судебно-медицинскую и пожарно-техническую. Эти исследования помогут установить точные причины возгорания.

После трагической гибели семьи было возбуждено уголовное дело по статье 109, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Расследование находится под пристальным вниманием руководства следственного управления.

