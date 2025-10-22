Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 13:04

В московском ТЦ нашли похожий на гранату предмет

В Москве в ТЦ Крылатский найден похожий на гранату предмет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В торговом центре «Крылатский» в Москве был обнаружен подозрительный предмет, сообщает Telegram-канал «360 ЧП». Внешне он напоминает гранату.

Находка была сделана у входа в торговый комплекс. Территорию вокруг здания оцепили.

Ранее в Тобольске полуголый мужчина с топором устроил погром на улице, после чего проник в торговый центр. Как сообщил мэр города Петр Вагин, около семи часов утра нарушитель ворвался в круглосуточный магазин «Плаза». Охранники задержали дебошира и передали его сотрудникам полиции, пострадавших в результате инцидента нет.

До этого в подмосковном Долгопрудном произошла эвакуация посетителей торгового центра «Город» в связи с поступлением информации о задымлении. Очаг был расположен на том же этаже, где находится фуд-корт.

Также в московской кардиологической клинике имени Чазова была объявлена эвакуация из-за поступления информации о минировании здания. По предварительным данным, неизвестная женщина позвонила в медицинское учреждение и сообщила о заложенном взрывном устройстве.

