Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 14:59

В Долгопрудном экстренно эвакуируют людей из ТЦ «Город»

В подмосковном Долгопрудном посетителей ТЦ «Город» эвакуируют на фоне информации о задымлении, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По предварительным данным, очаг располагается на одном этаже с фудкортом, пожара не последовало.

Из ТЦ «Город» на Лихачевском проспекте Долгопрудного ведется эвакуация из-за задымления, — уточнил источник агентства.

Ранее в московской кардиологической клинике имени Чазова объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва. По предварительной информации, неизвестная женщина позвонила в учреждение и заявила, что здание заминировано

Также в Челябинском микрорайоне Чурилово загорелось здание мебельного цеха. Инцидент произошел в здании № 5Б на улице 4-й Линейный переулок. По данным ведомства, пламя также охватило металлический ангар. Общая площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В устранении возгорания были задействованы свыше 70 огнеборцев и 19 единиц техники.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что из пятиэтажного дома в Тольятти, в котором произошел взрыв, были эвакуированы 80 человек. Хлопок газовоздушной смеси раздался в 01:41 по местному времени (00:41 мск).

Долгопрудный
МЧС
торговые центры
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали
Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы
Глава поискового отряда оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Принц Уильям странно отозвался о детстве с принцем Гарри
Призер ОИ объяснил отсутствие россиян в заявке ЧМ по спортивной гимнастике
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.