В Долгопрудном экстренно эвакуируют людей из ТЦ «Город»

В подмосковном Долгопрудном посетителей ТЦ «Город» эвакуируют на фоне информации о задымлении, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По предварительным данным, очаг располагается на одном этаже с фудкортом, пожара не последовало.

Из ТЦ «Город» на Лихачевском проспекте Долгопрудного ведется эвакуация из-за задымления, — уточнил источник агентства.

Ранее в московской кардиологической клинике имени Чазова объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва. По предварительной информации, неизвестная женщина позвонила в учреждение и заявила, что здание заминировано

Также в Челябинском микрорайоне Чурилово загорелось здание мебельного цеха. Инцидент произошел в здании № 5Б на улице 4-й Линейный переулок. По данным ведомства, пламя также охватило металлический ангар. Общая площадь пожара составила 1 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В устранении возгорания были задействованы свыше 70 огнеборцев и 19 единиц техники.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что из пятиэтажного дома в Тольятти, в котором произошел взрыв, были эвакуированы 80 человек. Хлопок газовоздушной смеси раздался в 01:41 по местному времени (00:41 мск).