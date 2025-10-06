Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном МЧС: в ТЦ «Город» в Долгопрудном выявлено задымление

В торговом центре «Город» в Долгопрудном выявлено задымление, сообщило ТАСС управление МЧС по Московской области. Инцидент произошел при приготовлении пищи на фудкорте, при этом возгорания нет. После проветривания торговый центр возобновит работу.

Выявлено задымление при приготовлении пищи на фудкорте без возгорания, — говорится в сообщении.

Ранее в Нижнем Новгороде жители заметили задымление в районе торгового центра «Жар-птица». На место происшествия прибыли пожарные расчеты, однако, по предоставленным ими данным, возгорания не выявлено и работы по тушению не проводились.

До этого на улице Генерала Дорохова в Москве произошло возгорание в недостроенном жилом комплексе Nova. Жители столицы сообщали, что дым от пожара был виден в различных районах города. Данные о пострадавших не приводились.

В селе Сырт-Смоленка Саратовской области ранее произошел пожар в частном доме. В результате возгорания погибла 68-летняя женщина. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Для ликвидации огня задействовали два пожарных расчета.