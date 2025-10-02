Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 18:00

В Москве загорелся строящийся ЖК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском недостроенном жилом комплексе Nova, расположенном на улице Генерала Дорохова, произошло возгорание, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». На месте происшествия заметен черный столб дыма, который окутывает строительную площадку.

Жители столицы сообщают, что дым от пожара виден в различных районах города. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС. Сведения о пострадавших отсутствуют. Специалисты продолжают выяснять подробности произошедшего.

Ранее в Саратовской области в селе Сырт-Смоленка Федоровского района произошел пожар в частном доме. В результате возгорания погибла 68-летняя женщина. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Для ликвидации огня задействовали два пожарных расчета.

До этого в Национальном центре управления государственными информационными ресурсами Южной Кореи произошел пожар, который полностью уничтожил облачную систему хранения данных «G-драйв». Из-за отсутствия резервных копий восстановить утраченные данные невозможно. В результате пожара утрачено 858 терабайт информации, что эквивалентно 2,6 млрд страниц формата А4.

Москва
пожары
жилые комплексы
возгорания
