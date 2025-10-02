Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 02:00

Пожар в Южной Корее уничтожил 2,6 млрд страниц с данными госслужащих

Облачное хранилище с данными 191 тыс. госслужащих Южной Кореи сгорело при пожаре

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Пожар в Национальном центре управления государственными информационными ресурсами Южной Кореи привел к полному уничтожению облачной системы хранения данных «G-драйв». Из-за отсутствия резервных копий восстановить утраченные данные невозможно, сообщает агентство «Ренхап».

Возгорание произошло в дата-центре в городе Тэджон. Система «G-драйв», внедренная в 2017 году, позволяла госслужащим работать с документами удаленно.

В «G-драйве» хранились миллионы мелких файлов, поэтому невозможно было обеспечить их резервное копирование в реальном времени. Часть старых материалов действительно была сохранена на дисках, но они находились в том же серверном помещении и также сгорели, что делает восстановление практически невозможным, — указано в сообщении.

В результате пожара безвозвратно утрачено 858 терабайт информации, что эквивалентно 2,6 млрд страниц формата А4. Инцидент может вызвать серьезные задержки в предоставлении административных услуг гражданам.

пожары
Южная Корея
облако
данные
