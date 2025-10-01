Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 17:00

Жилая многоэтажка обрушилась в Нью-Йорке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многоэтажное здание частично обрушилось в Нью-Йорке, сообщило управление пожарного департамента города в соцсети Х. На место отправились экстренные службы, мэр города Эрик Адамс просит жителей не приближаться к опасной зоне

Пожарное управление Нью-Йорка реагирует на частичное обрушение здания по адресу: Александер-авеню, 207, в Бронксе, — сообщают пожарные в соцсети Х.

В соцсетях появилось фото с места происшествия, на котором видна степень разрушения 20-этажного дома. Американский телеканал ABC отмечает, что жилые помещения не пострадали, разрушению подверглась шахта мусоросжигательной печи. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв газа. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Мусоросжигатели в домах в Нью-Йорке когда-то использовались для утилизации мусора их жильцами, отходы сжигали прямо на месте. Сейчас их заменили на мусоросжиматели, но их устанавливают в старые шахты.

Ранее полиция Нью-Йорка задержала рецидивиста, убившего пенсионера. 42-летний Джамел Макгрифф проник в дом 76-летнего Фрэнка Олтона под предлогом просьбы зарядить телефон и, получив отказ, напал на него. После расправы над ним он заживо сжег жену Олтона, прикованную к инвалидной коляске.

