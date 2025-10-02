Пенсионерка погибла в результате пожара в частном доме под Саратовом

В Саратовской области в результате пожара погибла 68-летняя женщина, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление МЧС России. Возгорание, приведшее к трагедии, произошло в частном доме.

По данным ведомства, ЧП случилось в селе Сырт-Смоленка, расположенном в Федоровском районе. Огонь охватил 35 квадратных метров.

В ликвидации пожара задействовали два пожарных расчета. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее в Ленинградской области при пожаре погибли трое детей и их мать. Огонь вспыхнул в одноэтажном доме в городе Любань.

До этого в поселке Маслянино Новосибирской области во время пожара в частном доме погибла семилетняя девочка. По словам матери, причиной смерти стало отравление угарным газом.