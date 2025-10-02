Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 14:15

Пенсионерка погибла в результате пожара в частном доме под Саратовом

Фото: МЧС России

В Саратовской области в результате пожара погибла 68-летняя женщина, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление МЧС России. Возгорание, приведшее к трагедии, произошло в частном доме.

По данным ведомства, ЧП случилось в селе Сырт-Смоленка, расположенном в Федоровском районе. Огонь охватил 35 квадратных метров.

В ликвидации пожара задействовали два пожарных расчета. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее в Ленинградской области при пожаре погибли трое детей и их мать. Огонь вспыхнул в одноэтажном доме в городе Любань.

До этого в поселке Маслянино Новосибирской области во время пожара в частном доме погибла семилетняя девочка. По словам матери, причиной смерти стало отравление угарным газом.

происшествия
пожары
пенсионерки
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Землетрясение заставило тысячи жителей Стамбула бежать из зданий
Еврокомиссия узнала о подготовке Россией ответа на изъятие активов
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.