Пожар под Новосибирском привел к гибели семилетней девочки

В поселке Маслянино Новосибирской области во время пожара в частном доме погибла семилетняя девочка, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на МЧС и мать погибшего ребенка. По словам женщины, ее дочь погибла от отравления угарным газом.

Пожарного извещателя в доме не было: семья не многодетная, поэтому датчиками они не обеспечивались. Пожар начался в комнате семилетней девочки, ее не смогли спасти, так как она находилась рядом с очагом пожара. Отец в этот момент спал, он успел спасти трехлетнего ребенка, — рассказали пожарные.

По данным МЧС, предварительной причиной пожара могла стать детская шалость, однако семья погибшей заявила, что к трагедии привела старая алюминиевая проводка. По факту ЧП прокуратура начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

