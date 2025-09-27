Дети погибли в страшном пожаре в российском городе Пожар в квартире в Боровске унес жизни троих детей и одного взрослого

В городе Боровске Калужской области произошел пожар в квартире, в результате которого погибли трое детей, сообщает источник РЕН ТВ. Также он заявил о гибели одного взрослого.

Трагедия случилась в доме на улице Петра Шувалова. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками экстренных служб и правоохранительных органов.

Ранее, 26 сентября, в Санкт-Петербурге при пожаре погибла женщина, которая, как выяснилось, стала жертвой мошенников. Инцидент произошел на проспекте Ветеранов вскоре после визита новой собственницы. Женщина пришла в квартиру, где теперь значится владельцем, однако бывшая хозяйка отказалась пустить ее внутрь. Через некоторое время в помещении начался пожар.

До этого прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа проводит доследственную проверку по факту возгорания в жилом доме поселка Североонежский. При пожаре были обнаружены тела двух детей в возрасте двух и трех лет.

В Подольске произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли двое детей. Трагедия случилась, когда мать оставила малолетних детей одних в квартире, а сама пошла к соседям на верхний этаж.