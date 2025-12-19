Новый год-2026
19 декабря 2025

Российские силы ПВО сокрушили 11 украинских БПЛА за два часа

Средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за два часа 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минобороны России. Два из них были сбиты над территорией Крыма, девять — над акваторией Черного моря.

19 декабря с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 2 над территорией Республики Крым и 9 над акваторией Черного моря, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что силы ПВО за неделю перехватили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Также российские военные уничтожили девять управляемых авиационных бомб и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого стало известно, что в ночь на 19 декабря средства ПВО сбили 94 беспилотника ВСУ в российских регионах. Больше всего БПЛА уничтожено в Ростовской области — 36. Кроме того, дроны были нейтрализованы в Белгородской, Воронежской, Самарской, Астраханской и Курской областях. Также системы ПВО уничтожили беспилотники в Краснодарском крае, над акваториями Каспийского и Азовского морей.

