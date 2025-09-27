Дети погибли при пожаре в поселке Архангельской области Двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в Архангельской области

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого АО проводит доследственную проверку в связи с возгоранием в жилом доме поселка Североонежский, где были обнаружены тела детей, передает ТАСС со ссылкой на данные Агентства государственной противопожарной службы региона. Во время пожара погибли два ребенка в возрасте двух и трех лет, уточнили в ведомстве.

Органами прокуратуры организована проверка по факту пожара в многоквартирном доме. По предварительной информации, 26.09.2025 в квартире, расположенной в многоквартирном доме поселка Североонежский Плесецкого района произошел пожар, в результате которого погибли дети, — сказано в сообщении.

Ранее в Подольске двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме. Трагедия произошла, когда мать оставила малолетних одних в квартире, а сама отправилась к соседям на верхний этаж.

До этого в селе Малореченском под Алуштой произошел пожар, в результате которого погиб 15-летний подросток. По версии следствия, возгорание началось на кухне из-за неисправности отопительного оборудования или замыкания электропроводки.