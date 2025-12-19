Глава окруженного странами НАТО региона поддержал слова Путина о защите

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии и большой пресс-конференции в Гостином Дворе

Главный итог прямой линии с главой государства Владимиром Путиным — это жесткая позиция по защите Калининградской области, заявил в Telegram-канале губернатор Алексей Беспрозванных. Он отметил, что этот стратегически важный регион находится на особом контроле у президента.

Самый главный для нас итог сегодняшней прямой линии — это жесткая позиция главы государства по защите Калининградской области. Любая попытка [ее блокады] будет уничтожена. Уже говорил о том, что Калининградская область на особом контроле у Владимира Владимировича. Необходимые меры принимаем и мы на уровне региона, — заявил он.

Ранее Путин предупредил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления, однако надеется, что их не будет. По его словам, любые возможные угрозы Калининградской области, включая блокаду региона, будут чреваты крупномасштабным вооруженным конфликтом.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что безопасность Калининграда стала одной из ключевых тем прямой линии с президентом. По словам депутата, этот вопрос был актуален для многих россиян.