19 декабря 2025 в 13:31

Фелинолог назвала способы защитить квартиру от пожара по вине питомцев

Фелинолог Васильева: гирлянды нужно убрать от питомцев во избежание пожара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Свечи и гирлянды необходимо убрать от питомцев во избежание пожара, рассказала «МК в Ленобласти» специалист по питанию и поведению кошек Софья Васильева. Она посоветовала воздержаться от установки такого декора.

Фелинолог призвала убрать подальше бенгальские огни, спички, свечи, зажигалки, баллончики и другие вещи, способные к возгоранию. Она отметила, что елку также стоит нарядить «антивандальным» методом.

Васильева подчеркнула, что для безопасности питомцев необходимо следить за оставленной на столе едой. Она также посоветовала не украшать дом декором с мелкими элементами и не использовать дождик.

Ранее ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, что кошки нервничают, если на них надеть новогодние костюмы. Он отметил, что исключение составляют сфинксы — им одежда нужна для тепла.

