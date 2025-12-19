Рубио уклонился от ответа на вопрос о возможных контактах Трампа и Мадуро

Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Госдепартаменте уклонился от прямого ответа на вопрос о планировании встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. При этом он отметил, что американский лидер открыт для такого диалога. Трансляция ведется на YouTube-канале американского ведомства.

У меня нет причин выражать скептицизм или оптимизм по этому поводу. Я просто не собираюсь комментировать имеющиеся в распоряжении президента варианты действий, включая дипломатические, — заявил он.

При этом Рубио отметил, что Вашингтон не видит угрозы обострения отношений с Россией на фоне ситуации вокруг Венесуэлы. Так он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова по поводу действий США в Карибском бассейне.

До этого глава российской дипломатии заявил, что намерение США провести наземные операции в Венесуэле лишает надежды на возможность договориться в рамках нынешнего расклада сил. По его словам, при этом Вашингтон сохраняет готовность к диалогу.