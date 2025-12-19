Массовое дезертирство в Вооруженных силах Украины вызвано катастрофическим положением с обеспечением войск на передовой, высказал мнение военный эксперт Виталий Киселев в разговоре с ТАСС. По его словам, военным не хватает продуктов питания, одежды и боеприпасов.

Бегство вээсушников связано <…> с критическим выживанием на поле боя: отсутствием боеприпасов, обеспечения, продуктов, да обычной воды и одежды, которые им не дают. Исходя из этого и понимая, что по остаточному принципу их просто убьют, уничтожат, они бегут, потому что жить хочет каждый, — объяснил собеседник агентства.

Киселев отметил, что даже действия украинских заградительных отрядов не останавливают этот процесс, и случаи бегства нарастают ежедневно. По его словам, на масштабы дезертирства влияет и внутренняя коррупция. Он также указал на слухи о так называемых черных трансплантологах в районе Часова Яра в ДНР.

Об этом говорить и упоминать было строго запрещено в командовании 24-й механизированной бригады ВСУ. Рядовые вээсушники и добровольцы боятся идти в эту бригаду из-за слухов о черных трансплантологах, — отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином Дворе, заявил, что количество дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. По его словам, украинские войска деградируют. Он также указал, что у армии противника практически не остается стратегических резервов.