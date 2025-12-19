Стало известно о росте числа отравившихся в подмосковном пансионате Минздрав: число отравившихся в пансионате в Видном увеличилось до 30 человек

Число отравившихся в подмосковном пансионате в Видном выросло до 30 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Из них один человек погиб, 27 человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести и тяжелом.

Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них один погиб. В больницы Московской области госпитализированы 27 человек, — говорится в публикации.

Ранее появились сообщения о смерти одного человека. Telegram-канал Mash писал, что еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие утверждают, что персонал два дня не вызывал врачей. По их словам, сотрудники пытались лечить людей самостоятельно и тянули до последнего, скрывая от родственников происходящее в стенах пансионата.

Позже стало известно, что в пансионате в подмосковном Видном погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В подмосковном Следкоме уточнили, что в медучреждение поступили 15 человек.

Сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции в подмосковном пансионате «Долгожитель». Там уточнили, что учреждению выдали предписание о проведении дезинфекции.