Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 22:33

Стало известно о росте числа отравившихся в подмосковном пансионате

Минздрав: число отравившихся в пансионате в Видном увеличилось до 30 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Число отравившихся в подмосковном пансионате в Видном выросло до 30 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Из них один человек погиб, 27 человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести и тяжелом.

Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них один погиб. В больницы Московской области госпитализированы 27 человек, говорится в публикации.

Ранее появились сообщения о смерти одного человека. Telegram-канал Mash писал, что еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие утверждают, что персонал два дня не вызывал врачей. По их словам, сотрудники пытались лечить людей самостоятельно и тянули до последнего, скрывая от родственников происходящее в стенах пансионата.

Позже стало известно, что в пансионате в подмосковном Видном погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В подмосковном Следкоме уточнили, что в медучреждение поступили 15 человек.

Сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции в подмосковном пансионате «Долгожитель». Там уточнили, что учреждению выдали предписание о проведении дезинфекции.

смерти
Подмосковье
пансионат
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО защитили пять российских регионов от украинских дронов
Известная российская теннисистка угодила в базу «Миротворца»
В Госдепе перечислили, что от США получает Украина
Главкома ВСУ уличили в большом количестве значимых провалов
Россия разрывает серию военных договоров с Западом
«Не делайте этого!»: США запаниковали из-за шага ЕС против России
Комета-«пришелец» скоро покинет Солнечную систему
«Прилетел HIMARS»: ветеран СВО о гибели сына на фронте, дронах ВСУ и Чечне
В США подтвердили, что продолжают помогать Украине по одному направлению
Раскрыты подробности задержания судьи по делу «Торпедо»
Долину предупредили о возможных лишениях на 95 млн рублей
Британия приняла одно решение по России после провала саммита ЕС
Стало известно о росте числа отравившихся в подмосковном пансионате
Страх войны c РФ, диктатура, фашизм: как Британия пожирает саму себя
В МИД РФ отреагировали на теракты Украины в Черном море
Грабители «обчистили» музей в Бельгии и украли кольцо Наполеона
В Белгородской области найдены две жертвы атаки ВСУ
«Никакой паузы не было»: в НАТО раскрыли правду по накачке Украины оружием
Как выбрать кроссовки: на зиму, для бега, зала, прогулок и на сменку
Рубио рассказал, почему США хотят закончить конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря
Россия

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.